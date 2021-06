Einsatz in Wassenberg : Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall hat sich Am Stern in Wassenberg ereignet. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Schwere Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Mann aus Wassenberg bei einem Verkehrsunfall zu, der sich in Wassenberg auf der früheren B 221 ereignet hat.

An der Kreuzung Am Stern/Heesweg wollte der 23-Jährige nach links in die Wildenrather Straße in Richtung Myhl abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte 23-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden, der 30-Jährige, der leicht verletzt wurde, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und von der Polizei sichergestellt.