Station in Wassenberg : Labormobil untersucht Brunnenwasser

Wassenberg Der Verein VSR-Gewässerschutz lädt am 3. September Besitzer von Gartenbrunnen in Wassenberg zur Kontrolle ihres Wassers ein und berät.

„Für diese Verwendung braucht das Brunnenwasser keine Trinkwasserqualität aufweisen. Allerdings raten wir dringend Gesundheitsgefahren auszuschließen.“ sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im Vereins VSR-Gewässerschutz. „Leider verschmutzen Nitrate und Pestizide das Grundwasser unserer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Auch können durch verschiedene Einflüsse Krankheitserreger ins Wasser geraten. Viele Belastungen kann man nicht sehen oder riechen“, heißt es in einer Mitteilung des VSR. Ob das eigene Brunnenwasser für das Befüllen des Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder sogar zum Trinken geeignet ist, kann man am Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz erfahren. Es hält am Dienstag, 3. September, auf dem Roßtorplatz in Wassenberg. Wasserproben nehmen der Physiker Harald Gülzow und ein Mitarbeiter von 9 bis 11 Uhr am Labormobil entgegen.