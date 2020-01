Neues Veranstaltungsheft für Wassenberg : Vielfalt in 2020 mit 52 Veranstaltungen

„Tommy – Die Rockoper“ ist am 11. Januar in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg zu sehen. Foto: Veranstalter

Wassenberg Etwas dünner, dafür übersichtlicher und grafisch variiert, präsentiert sich die Veranstaltungsbroschüre 2020 für Wassenberg. Die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH kombiniert Bewährtes und Neues.

Von Angelika Hahn

Die gerade mal rund ein Jahr junge Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH der Stadt Wassenberg hat frischen Wind und etliche neue Formate ins Veranstaltungsprgrogramm der Stadt gebracht. Dies beweist auch das Angebot an Kultur-, Tourismus- und Marktveranstaltungen im kommenden Jahr, das Annika Schmitz und Jürgen Laaser von der Kultur gGmbH jetzt vorstellten. Es ist zum zweiten Mal in einer für die Nutzer kostenlosen handlichen Broschüre zusammengefasst, die jetzt im Rathaus, in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen der Stadt ausliegt und auch online über die Internetseite der Stadt abrufbar ist.

Die Broschüre 2020 in erhöhter Auflage von 3000 Stück präsentiert sich zwar etwas dünner als das Premierenheft, dafür übersichtlicher mit einem Inhaltsverzeichnis, das die Termine ordnet und auch in Übersichten Angebote von Kooperationspartnern wie der VHS oder der Burg Wassenberg (by Savio) auflistet, zudem die Westblicke-Führungen und Veranstaltungen des Heimatvereins. Annika Schmitz selbst hat die etwas variierte ansprechende grafische Gestaltung übernommen, was half, Kosten zu sparen.

Annika Schmitz und Jürgen Laaser von der Kultur gGmbH. Foto: Angelika Hahn

Info Eine Rockoper zum Auftakt Spektakel Mit „Tommy – die Rockoper“ startet am 11. Januar um 20 Uhr im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule das Veranstaltungsjahr 2020 in Wassenberg. Vor 50 Jahren schuf die Londoner Band „The Who“ die erste Rockoper der Welt. Aus diesem Anlass haben sich die Rockband Flying Circus und das Theater Fun-DaMental zusammengeschlossen und führen die Rockoper in Wassenberg auf. Ausstellungen Acht Kunstausstellungen im Bergfried werden vorbereitet, vertreten sind dabei auch Künstler der Lebenshilfe Heinsberg, der Künstlerstammtisch Wassenberg und die Grundschulen der Stadt mit einer Schau zur Glückswoche. Theaterfahrt Zum ersten Mal bietet die Kultur gGmbH auch eine Theaterfahrt (zum Sonderpreis!) an. Mit dem Bus geht es am 27. Februar zum Apollo-Varieté nach Düsseldorf. Broschüre Alle Veranstaltungen und Hinweise zu Kartenbestellung und Vorverkaufsstellen in der Veranstaltungsbroschüre 2020, die kostenlos in Wassenberg ausliegt und im Internet abgerufen werden kann: www.wassenberg.de.

440.000 Euro umfasst laut gGmbH-Geschäftsführerin Schmitz der Etat der Gesellschaft, 30.000 Euro davon sind reine Veranstaltungskosten. 52 Veranstaltungen stellt die Broschüre vor, die insgesamt über 60 Event-Tage füllen. Haupt-Aktionsorte für die Kulturveranstaltungen sind der Bergfried, der 600 Jahre alt wird, der Burgsaal und das Betty-Reis-Forum.

Im Programm finden sich natürlich die „Klassiker“ wie Schlemmermarkt, Mittelaltermarkt oder der Kunst- und Kulturtag, aber auch Neues. Regionale „Heimspiele“ haben Hastenraths Will alias Christian Macharski, der am 19. Januar sein aktuelles Dorf-Programm vorstellt, aber auch etwa das Duo Wittmman-Scholtes (1. März) mit ihrem Fontane-Programm, im zweiten Halbjahr gestalten Ursula Kurzweg von der Bücherkiste und die Wassenberger Band Kreuzweise zwei Kulturabende.

Aufhorchen lässt ein Abend mit dem Autor Hamad Abdel-Samad am 6. März, der mit seinem Buch „Integration – Ein Protokoll des Scheiterns“ deutschlandweit Aufsehen erregt hat. Er analysiert die integrationsverhindernden Elemente der islamischen Kultur, aber auch europäische Integrationslügen. Ein Kontrastprogramm dazu liefert Hennes Bender, der bekannte Komiker aus dem Ruhrpott (13. März). Ein Begriff ist vielen auch der humorvolle Psychiater Manfred Lütz, der, passend zur zweiten Wassenberger Glückswoche, in einer kabarettistischen Lesung über das Glück philosophiert (24.3.). Nach Sängerin Coby Grants grandiosem Auftrittserfolg im Bergfried in diesem Jahr kommt die durch „The Voice of Germany“ hierzulande bekannt gewordene Australierin am 28. März 2020 zurück, diesmal in den Burgsaal, denn rund 130 Karten sind jetzt schon verkauft, wie Laaser berichtet.

Das musikalische Highlight des Frühjahrs aber dürften Götz Alsmann und Band werden, die die Vorpremiere ihres neuen Programms zum Universalthema Liebe am 17. Mai im Forum der Gesamtschule präsentieren. Auf die Beliebtheit von „Klassik trifft Pop“-Programmen in Wassenberg reagiert die Kultur gGmbH mit der Violinistin/Sängerin Katharina Garrad, die zu den Instrumentalpartnern von Swing-Star Michael Bublé gehört (1.11.). Die Klassik ist mit dem Duo-Abend „Cello & Harfe“ von Regina Rücker und Isabelle Marchewka (7.11.) und dem Assai Cello-Quartett (5. April) vertreten. Aber auch ein Country-Projekt (7.11.) erwartet die Musikfreunde, um nur einiges zu nennen.

Zum Bergfried-Jubiläum wechselt der NEW-Musiksommer vom alten Freibadgelände am 27. Juli aufs Burgplateau mit der Band „Das Wunder“, für die Jürgen Laaser „eine Live-Performance der Spitzenklasse“ verspricht. Einen Tag vorher setzt ein „Dinner on the Roof“ auf der Dachterrasse der Bergfrieds einen außergewöhnlichen Akzent. Burgrestaurantchef Jörg Savio kreiert ein festliches 4-Gänge-Menü für 60 Personen (Reservierung). Ebenfalls auf dem Burggelände findet erstmals ein Open-Air-Konzert des Musikvereins Birgelen (29. 8.) statt.