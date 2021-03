Kostenpflichtiger Inhalt: Gegner von Forstarbeiten schrecken nicht vor Sachbeschädigung zurück : Verärgerter Förster berichtet von zerstochenen Reifen

Ein Forstmaschinenführer fixiert mit dem Kranvollernter eine vom Pilz befallene Buche. Foto: Nicole Peters

Wassenberg Kritiker von Forstarbeiten in Wassenberg schrecken nicht vor Sachbeschädigung zurück: Bei der Vorstellung des Forstwirtschaftsplanes erzählte in der Sitzung des Verwaltungsrates Revierförster Claus Gingter von einer aufgezeizten Stimmung so manchen Bürgers.