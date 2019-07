Feier in Wassenberg : Verabschiedung in den Ruhestand

Michael Steckel, Norbert Sendke, Arno Sieberichs, Manfred Winkens und Norbert Schiefke (v.l.) verabschiedeten den Wassenberger Polizeihauptkommissar Peter Strauch in einer Feierstunde. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg In einer kleinen Feierstunde wurde Polizeihauptkommissar Peter Strauch in Wassenberg in den Ruhestand verabschiedet. Seit 44 Jahren und zehn Monaten war der Polizeihauptkommissar im Bereich Wassenberg II eingesetzt. Dieser umfasst die Orte Birgelen, Ophoven, Effeld und Orsbeck.

Bürgermeister Manfred Winkens sagte bei der Verabschiedung über den 62-Jährigen: „Es war eine angenehme Zeit und eine gute Zusammenarbeit. Er war immer da, immer ansprechbar und zugänglich.“ Im Anschluss bedankte sich Winkens bei ihm im Namen der Stadt Wassenberg und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Strauch begann seine Laufbahn 1974 in der Polizeischule Linnich. Nach zwei Jahren in der Schule kam er dann nach Neuss und in den 1980er Jahren nach Hückelhoven. Arno Sieberichs, Erster Hauptkommissar und Leiter der Polizei Ost im Kreis Heinsberg, äußerte sich zu seinem Kollegen: „Peter war immer sehr verlässlich in jeder Beziehung und hat sich in seinem Beruf sehr menschlich orientiert. Wir sind 26 Jahre zusammen durch dick und dünn gegangen.“ Am Ende fügte er noch hinzu: „Es wird sehr schwer sein, ihn zu ersetzen.“ Bürgermeister Winkens holte dazu noch aus, wie wichtig die Polizeiwache in Wassenberg für die Sicherheit doch sei, er sei glücklich darüber, dass hier so professionelle Polizeibeamte zugegen seien.

Zu dem, was Strauch in seiner Zeit als Polizist am meisten beschäftigte, sagte er: „Die freie Szene, dieser lose Verbund von jugendlichen Rechtsextremen vor drei bis vier Jahren, war sicherlich ein Problem, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe in meinem Dienst.“ Doch gab es auch viele schöne Erinnerungen in seiner Dienstzeit. „Das Begleiten der Karnevalszüge Jahr für Jahr war sicherlich eine lustige Abwechslung im Dienst. Das hat mir immer viel Spaß gemacht.“