Feierwütige in Wassenberg Live-Musik, heiße Würstchen und kühles Bier

In Effeld stieg in diesem Jahr bereits zum 39. Mal das traditionelle Spargelfest zum Vatertag. Und das zum dritten Mal in modernem Gewand: Was früher ein Markt durch die Straßen Effelds war, ist heute eine große Party mit hochkarätiger Live-Musik auf dem Gelände des Effelder Sportplatzes. So versammelten sich die Freunde der guten Stimmung und Partylaune bei bestem Kaiserwetter in dem beschaulichen Spargeldorf, um gemeinsam Vatertag zu feiern. Einer der Veranstalter, Markus Peggen, rechnet mit ungefähr 1700 verkauften Karten in diesem Jahr, was ihn sehr zufrieden stellt.