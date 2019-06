Drei Schüler in Wassenberg verletzt : Busfahrer verliert Kontrolle und fährt durch drei Vorgärten und gegen eine Mauer

Drei Schüler in Wassenberg verletzt

Wassenberg Ein Bus mit Schülern aus Erkelenz ist am Freitagvormittag in Wassenberg gegen eine Mauer gefahren. Der Fahrer hatte wohl aus medizinischen Gründen die Kontrolle über den Bus verloren. Die Polizei hat eine Hotline für Eltern eingerichtet.

Bei einem Busunfall in Wassenberg-Birgelen sind am Freitagmorgen drei Schüler und zwei Erwachsene leicht verletzt worden. Der Bus hatte Schüler von der Erkelenzer Realschule an Bord und war auf dem Weg zum Effelder Waldsee, als das Fahrzeug gegen 10.50 Uhr auf der Rosenthaler Straße Richtung Niederlande plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Der Bus fuhr laut Polizei durch drei Vorgärten, prallte gegen eine Laterne und gegen eine Mauer.