Mehrere Unfälle in Ophoven Betrunkener Autofahrer sorgt für Bild der Verwüstung

Ein 26-Jähriger hat am Samstagabend auf der Marienstraße in Ophoven für ein Bild der Verwüstung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war der Wassenberger mit seinem VW in Richtung Steinkirchen unterwegs, als er mit seinem Auto gegen zwei Fahrzeuge prallte, die auf der anderen Straßenseite parkten. Die Autos wurden dadurch schwer beschädigt. Die Polizei fand den Mann verletzt in seinem Auto vor und stellten fest, dass er Alkohol getrunken hatte.