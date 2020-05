Unfall auf der L117 bei Luchtenberg : Auto prallt gegen Straßenbaum

Wassenberg Eine 29-Jährige erleidet bei Unfall an Christi Himmelfahrt schwere Verletzungen. Sie verlor bei Luchtenberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwere Verletzungen erlitt eine 29-jährige Fahrerin bei einem Unfall am Feiertag, 21. Mai, gegen 14.10 Uhr auf der Landstraße 117 zwischen den Ortschaften Ratheim und Wassenberg. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 29-jährige Frau aus Wassenberg mit ihrem Pkw auf der L 117, aus Richtung Ratheim kommend, in Richtung Wassenberg. In Höhe der Ortschaft Luchtenberg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum auf dem Grünstreifen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum nächstgelegenen Krankenhaus gebracht werden.