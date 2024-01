Für Kinder und Jugendliche Umweltdiplom Luftikus geht in Wassenberg in die nächste Runde

Das bekannte und bewährte Aktionsprogramm geht in diesem Jahr 2024 bereits in die vierte Runde und wird derzeit von der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erstellt. Wassenberger Kinder ab dem Vorschulalter bis zum Alter von 14 Jahren haben die Möglichkeit, in der Zeit vom kommenden Mai bis September kostenlos an diversen Workshops und Besichtigungen zu den Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima im Wassenberger Stadtgebiet und Umgebung teilzunehmen und hierfür verschiedene Stempel zu sammeln. Wer schließlich an insgesamt vier Aktionen teilgenommen hat, erhält das Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom „Luftikus“ sowie als schöne Belohnung eine Tageskarte für das Parkbad sowie einen Eis-Gutschein.