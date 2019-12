Überwachungskamera in Wassenberger Geschäft : Nach Einbruch festgenommen

Überwachungskamera in Wassenberger Geschäft

Einen Einbrecher nahm die Polizei am Tatort in Wassenberg fest, der zweite Mann wird noch gesucht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wassenberg In einem Wassenberger Elektronikgeschäft hat sich eine Videoüberwachung bezahlt gemacht: Die Kamera nahm zwei Einbrecher auf, einen konnte die Polizei festnehmen.

Der Eigentümer eines Elektronikgeschäftes an der Limburger Straße informierte am Dienstag, 3. Dezember, gegen 1.50 Uhr die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass offenbar Einbrecher in sein Geschäft eingedrungen waren. Eine Überwachungskamera zeigte ihm, dass sich zwei Personen, die Kapuzen über dem Kopf gezogen hatten, im Verkaufsraum aufhielten.