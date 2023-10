Thema Sichtbarkeit in Wassenberg Überraschungen in der Foto-Schau im Bergfried

Begonnen haben der 67-jährige Dieter Teichert und die 51-jährige Kitty Günther mit der Analog-Fotografie, deren Hardware mit Aufnahmegeräten und Blitzen etc. erkennbar historisch in Vitrinen auf die Besucher warten. Die Wassenberger Schau enthält nur Digital-Fotos aus den vergangenen acht Jahren, auf Bild-Titel verzichtet das Duo, sie erläutern Motiv und Bearbeitungs-Technik an den Werken vor Ort, bei allen Öffnungszeiten der Ausstellung sind sie anwesend. Erkennbar sind allerdings einige Motive der Bilder in unterschiedlichen Formaten von quasi selbst – so die besondere Perspektive des Berliner Olympiastadions, die Oberbaumbrücke in der deutschen Hauptstadt. Die Vielfalt zeigt unter anderem das Portrait einer jungen Frau mit Hut, der morbide Charme des Innenlebens des Schlosses Türnich, eine außergewöhnlich gerollte und farbige Schlange, Metallkunst mit lebender Möwe auf einem Kölner Brückengeländer. In Schwarz-Weiß eine großstädtische, menschenleere abendliche Fußgängerzone zwischen hohen Häusern – Kontraste zu Großaufnahmen von Meeresbewohnern in Farbe.