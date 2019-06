Ausstellung im Bergfried Wassenberg : Osten trifft Westen in der Tuschemalerei

Die chinesische Künstlerin Lili Yuan zeigt noch am Pfingstsonntag ihre ungewöhnlichen Tuschemalereien im Wassenberger Bergfried. Die Tuschemalereien verbinden traditionelle und moderne Elemente.

„Osten trifft Westen – Eine Verwandlung der chinesischen Tuschemalerei“ präsentierte Lili Yuan im Bergfried. Sie studierte Literatur, Kunstgeschichte und Kunst in Shanghai, Osaka, Peking und Bochum. Veröffentlichte zahlreiche Kunstbände, stellte ihre spektakulären Bilder bei vielen Ausstellungen aus. Lili Yuans außergewöhnliche Tuschezeichnungen verbinden traditionelle mit modernen Elementen. Ihre zum Teil sehr experimentellen, gewagten Kunstwerke, die in filigraner Arbeit auf Seide oder Papier als Untergrund entstehen, zeigt die seit 1992 in Deutschland lebende Künstlerin mit eigenem Atelier in Krefeld noch am Pfingstsonntag, 12 bis 17 Uhr, im Bergfried.

Die Kunst der traditionellen chinesischen Tuschemalerei, die auf der mehr als 5000-jährigen chinesischen Philosophie und Denkweise basiere, so Yuan, gehöre zu den wertvollsten Schätzen der Weltkultur. Die chinesische Malerei strebe nach Natürlichkeit, Stille sowie Gelassenheit, wobei die äußere Form die Natur darstelle, während der innere Gedanke die „Empfindung des Herzens“ zeige. Bei der offiziellen Eröffnung der ungewöhnlichen Kunstausstellung erläuterte Professorin Hu Jiali, die Direktorin des renommierten Konfuzius-Instituts an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, dass Lili Yuan nicht nur eine erfahrene Künstlerin, sondern auch eine gute Lehrerin sei. Sie selbst habe immer geglaubt, „keine Begabung für Kunst“ zu besitzen – bis sie beschloss, Unterricht bei Lili Yuan zu nehmen. Hauptmerkmal ihrer Arbeiten seien Landschaften, nicht Figuren. Melancholie zeichne häufig ihre Werke aus, machte die Professorin deutlich.

Tätigkeit Lili Yuan beschäftigt sich nicht nur in ihrem Atelier mit der Tuschemalerei. Sie ist Autorin, Dozentin in Seminaren, Workshops und Kursen, an den Konfuzius-Instituten der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität sowie der Freien Universität Berlin.

Elke Bürger, Mitglied des Erkelenzer Kunsttreffs, hatte den Kontakt zu Lili Yuan hergestellt. Sie verriet, welche Arbeitsmaterialien die Künstlerin für die ausgestellten Bilder hauptsächlich nutzt: Bambuspinsel mit Naturhaar, Wasser, Tusche und auch Reispapier. Zu sehen seien klassisch-traditionelle Malerei, gegenständliche Darstellungen wie auch moderne Abstraktionen, an westlichen Aspekten orientiert. „Ihre Arbeiten sind vielfältig, sowohl im Stil als auch inhaltlich, und haben umfangreiche Themenbereiche.“ Die klassische chinesische Tuschemalerei basiere, so Elke Bürger, auf einer alten chinesischen Weltanschauung, der daoistischen Naturphilosophie. Sie gehe von der Einheit von Himmel und Menschheit aus und wirke als geistige Quelle der klassischen Malerei. Bürger: „Die Schönheit der Natur inspiriert die künstlerischen Schöpfungen des Malers, der die Elemente der Natur symbolisch verwendet und Emotionen ausdrücken möchte.“ Einfluss auf die Bildkomposition nehme auch das Prinzip des Yin und Yang. Die populären Begriffe der chinesischen Philosophie, insbesondere aus dem Bereich des Daoismus, stehen für polar einander entgegengesetzte, aber dennoch aufeinander bezogene Kräfte oder Prinzipien. Das schwarze Yin stehe für Fülle, das weiße Yang für Leere. Durch den Gegensatz entstehe eine Spannung zwischen den leeren und den gefüllten Teilen des Bildes. Lili Yuan greife auch die Kalligraphie auf, indem sie kunstvolle Schriftzüge in das Bild hineinschreibe und so eine Erklärung zum Thema abgebe. Auch Texte oder Gedichte seien den Werken beigefügt worden, erklärte Elke Bürger. Die zeitgenössischen Exponate seien in einer anderen Bildsprache gestaltet. Mit einem „Wechselspiel aus Fülle und Leere sowie Kontrast und Abstraktion“ seien sie an westliche Ästhetik angelehnt. Durch das Verknüpfen beider Richtungen – traditionell und modern – entfalte die Künstlerin eine neue Facette parallel zu beiden Kunstrichtungen.