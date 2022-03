Aus dem Hauptausschuss : Trinkbrunnen am Wassenberger Naturparktor

Trinkbrunnen am Wassenberger Naturparktor

Blick auf das Naturparktor am Pontorsonplatz, wo es bald einen Außentrinkbrunnen geben soll. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Ein Außentrinkbrunnen soll am Naturparktor an der Pontorsonallee errichtet werden. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses.

Die Stadt Wassenberg hatte mittlerweile mit dem Kreiswasserwerk Gespräche geführt, demnach, so sagte Bürgermeister Marcel Maurer, gebe es Bedenken mit Blick auf Hygieneanforderungen. Maurer unterstrich, dass die Stadt nach wie vor keinen Bedarf für einen Brunnen sieht, dennoch will die Stadt mit dem Außentrinkbrunnen inklusive Zuleitung und Spülstation mit Flaschenfüller am Naturparktor einen Test starten – unter der Voraussetzung, dass ein Investitionskostenanteil von rund 15.000 Euro über Sponsoring refinanziert wird. Der Sponsor wird noch gesucht.