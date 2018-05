Wassenberg: Top-Ergebnis für "Eintracht" beim Wertungsspiel

Wassenberg

Ein grandioses Ergebnis hat der Musikverein Eintracht Birgelen jetzt bei der Teilnahme am Wertungsspiel in der Kategorie 4 (Oberstufe) in Schmallenberg mit 93,3 von 100 möglichen Punkten erreicht. Das bedeutete in der Wertung "mit hervorragenden Ergebnis teilgenommen". Beim Waldfest kürzlich sagte der Musikverein "Danke fürs Mitfiebern und Daumendrücken beim Wertungsspiel, danke für das gemeinsame Feiern und danke für die Treue und Freundschaft, die immer uns wieder entgegengebracht und herzlich gezeigt wird". Ein echtes "Eintracht-Gefühl" zeigte sich so auch, als während der Freiluft-Messe am Hoverberg von allen Seiten aus den Reihen des Publikums Regenschirme an das Orchester gereicht wurden, so dass alle trocken die heilige Messe miteinander feiern konnten.