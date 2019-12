„Tommy - Die Rockoper“ in Wassenberg : Rockspektakel im Forum der Gesamtschule

„Tommy - Die Rockoper“ in Wassenberg

"Tommy - Die Rockoper" ist am Samstag, 11. Januar, im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg zu sehen. Foto: Veranstalter

Wassenberg Eine Rockoper können Besucher am 11. Januar im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg erleben.

Denn mit „Tommy“ wurde zum ersten Mal mit Mitteln der Rockmusik eine vollständig zusammenhängende Geschichte erzählt und der klare Anspruch erhoben, dass Rock nicht nur Unterhaltung, sondern auch Kunst sein kann. Anlässlich des Jubiläums (50 Jahre) dieses Meilensteins im Rockolymp haben sich die Rockband Flying Circus und das Theater FunDaMental zusammengeschlossen und führen die Rockoper am Samstag, 11. Januar, im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in einem einzigartigen Bühnenspektakel auf.

Dabei werden die live dargebotenen Songs von individuell entwickelten Spielszenen begleitet, so dass sich die Grenzen zwischen Musik und Schauspiel auflösen und Rock- und Theaterfans gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Zusätzlich zur Aufführung von Tommy präsentiert die Band Flying Circus eine Auswahl der größten Hits von The Who - von ihren ersten Single-Erfolgen wie „I Can’t Explain“ und „My Generation“ über mitreißende Rockhymnen wie „Won’t Get Fooled Again“ und „Behind Blue Eyes“ bis hin zu einigen der größten Werke aus „Quadrophenia“, der zweiten Rockoper der Band, etwa „The Real Me“ und „Love Reign o’er Me“.