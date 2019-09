Bürgermeisterkandidat der Grünen : Thomas Lang: Aktiv werden statt meckern

Zu Gast in der Redaktion: Thomas Lang (links), Bürgermeisterkandidat der Grünen in Wassenberg, und der neue Vorsitzende Paul Mank. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Bürgermeisterkandidat der Grünen will ökologisch und sozial punkten – unterstützt vom neuen Vorsitzenden Paul Mank.

Mit viel Elan geht Thomas Lang als Bürgermeisterkandidat für die Grünen in Wassenberg ins Rennen. Der 40-jährige in Bayerisch-Schwaben geborene Bankfach- und Betriebswirt lebt seit 2013 mit seiner aus Myhl stammende Frau, Lehrerin an der dortigen Grundschule, und den drei Kindern im eigenen Myhler Passivhaus. Seit gut zwei Jahren ist er Parteimitglied und sitzt seit 2018 als sachkundiger Bürger im Bauausschuss der Stadt. Im Gespräch charakterisiert er sich als zupackenden Typ, der, statt sich über Politik und Politiker zu beschweren, lieber selbst aktiv wird, aber auch an sachlicher Diskussion und sinnvollen Kompromissen interessiert ist.

Engagieren will er sich dafür, dass Wassenberg bis 2030 CO2-neutral wird, dazu gehören für ihn mehr Gewicht für erneuerbare Energien, Einsatz für eine fahrradfreundliche Stadt, aber auch die Umsetzung ökologischer Ziele in Bebauungsplänen, etwa um „Steinwüsten“ in den Vorgärten zu verhindern. Engagieren möchte er sich gegen den Einsatz von Pflanzengiften wie Glyphosat in der Stadt und für eine Reduzierung der Nitratbelastung der Böden durch stärkere kommunale Kontrolle. „Den Antrag der Kreis-Jusos, für Wassenberg den Klimanotstand zu erklären, unterstütze ich.“ Aber auch soziale Themen stehen für ihn oben an, etwa eine Kita-Platzgarantie für jedes Kind in Wassenberg und Ideen für nachhaltige gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt, wie sie etwa die Repaircafes umsetzen. Für Neubaugebiete wünscht er sich einen Mindestanteil an sozialem Wohnungsbau. „Ganz wichtig ist es, Bürger einzubeziehen, etwa durch einen Bürgerhaushalt, auch wenn es dabei nur um eine begrenzte Summe gehen kann“, sagt Lang. Auch für die Idee der Bürgerstiftung, die für den eigenen Ort Gutes tun kann, wirbt er. Die Stadt könnte dies unterstützen.

Viele Anliegen teilt Lang mit dem neuen Vorsitzenden der Grünen, dem 30-jährigen Paul Mank, der, aus Sachsen stammend, erst seit kurzem nach einer Station in Aachen ebenfalls in Myhl lebt. Mank, Vater eines Sohnes, ist seit August 2018 Leiter der Johanniter-Kindertagesstätte in Wassenberg. Und auch ihm brennt das Thema Kita-Plätze unter den Nägeln. Die Wartelisten seien lang, und auch mit dem im Bau befindlichen zweiten Kindergarten der Johanniter werde der Bedarf nicht gedeckt sein.