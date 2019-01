Theatergruppe Birgelen spielt in Effeld : Ein Mords-Spaß beim leckeren Menü

In einer Probenszene für das neue Stück (v. li.): Bestattungsunternehmerin Schreiner (Susanne Marx), Witwe Bangemann (Kerstin Benner) und Haushälterin Thea (Gitta Heckers). Foto: Paul Bader

BIRGELEN Die Theatergruppe Birgelen probt eifrig für ihre neue Krimikomödie „Mit Sicherheit Tod“. Alle drei Dinner-Shows sind ausverkauft.

Schlemmen, genießen und sich bei einer Krimikomödie amüsieren kann das Publikum der Theatergruppe Birgelen im März. Dann wird im Restaurant Ohlenforst ein Vier-Gänge-Menü zum Theater-Dinner serviert. „Mit Sicherheit Tod“ heißt die neue Inszenierung frei nach „Erpesser & Co.“ vom Plausus Verlag. Die Proben haben vor den Herbstferien begonnen und werden in dieser Woche fortgesetzt. Drei Termine im Restaurant Haus Olenforst am 22., 23. und 24. März sind bereits ausverkauft.

Auf Tätersuche müssen sich die Gäste nicht begeben, sie können die Komödie „einfach nur genießen“, sagt Brigitte Heckers von der munteren Truppe, die mit acht Akteuren im Einsatz ist. Hinter den „Kulissen“ arbeiten noch zwei Souffleusen und Tontechniker. Gespielt wird zwischen den Gästen, mitten im Raum. Dabei treiben die Geschäftsleute eines zwielichtigen Familienunternehmens nicht nur die Polizei in den Wahnsinn. „Das wird lustig mit ganz viel Witz, total spannend und schön“, so Heckers. „Im Vorjahr waren alle zufrieden, und jetzt hat man uns fast überrannt.“ Lokale Bezüge sorgen in den Stücken oft für Pointen. Zu jedem Dinner werden die Gäste persönlich begrüßt und mit der Regisseurin an ihren Tisch geführt. Da können sie mit leckerem Essen und guter Unterhaltung rund drei Stunden verbringen.

Info Gegründet von Eltern des Kindergartens Gruppe Im Jahr 1996 hatte sich aus Eltern des Kindergartens St. Lambertus die Theatergruppe gegründet. Sie ist organisatorisch dem Förderverein des Kindergartens angeschlossen. Repertoire Gespielt werden mittlerweile sowohl klassische Kinderstücke und Familientheater oder Musicals als auch abendfüllendes Theater für Erwachsene. Die Einnahmen fließen traditionell wohltätigen Zwecken oder dem Förderverein zu. Dinner Für die kriminalistisch-komischen Dinner-Abende gibt es ein köstliches Vier-Gänge-Menü, auf Wunsch auch für Vegetarier. Internetseite www.theatergruppe-birgelen.de

Ohne zu ahnen, was für ein Unternehmen er künftig sein Eigen nennen darf, beerbt der biedere Buchhalter Paul seinen Bruder Heinrich. Der betrieb – getarnt als Sicherheitsunternehmen – eine einträgliche Erpresserei. Der nichtsahnende Bruder Paul soll nun die Geschäfte weiterführen. Zu allem Überfluss hat eine Freundin der Familie das Büro ihrer Bestatterfirma in die Räume der vermeintlichen Sicherheitsfirma verlegt. Zwei engagierte Kommissarinnen bemühen sich verzweifelt, Licht in die diúnklen Machenschaften des zwielichtigen Gewerbes zu bringen, und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Seit 23 Jahren existiert die aus dem Elterntheater des Kindergartens hervorgegangene Theatergruppe Birgelen, die wesentliche Teile aus dem Erlös ihrer Auftritte als Spende in die örtliche Kinder- und Jugendarbeit leitet. Beim Laternenfest der Katholischen Grundschule Birgelen konnten aus dem Krimi-Dinner 2018 von Regisseurin Monika Domsel wieder jeweils 400 Euro an die Fördervereine des Kindergartens und der Schule übergeben werden. Damit wurde unter anderem die Anschaffung neuer Spielgeräte im Außenbereich unterstützt. Im Jahr 2016 konnten sogar 2200 Euro an mehrere Institutionen übergeben werden. An wen die Spende aus dem neuen Theater-Dinner geht, wird laut Brigitte Heckers noch festgelegt.

„Mit dem ebenso spannenden wie komischen Stück „Mord hat keine Kalorien“ war die Theatergruppe Birgelen 2017 im Birgelener Rosenhof und mit Freiluft-Aufführungen im Viersener „Käffchen“ aufgetreten. Zuschauer konnten auf Karten ihre Theorie zur Aufklärung des Falles und den Namen des Mörders aufschreiben.