Für Tempo 30 : Wassenberg schließt sich Initiative an

Wassenberg schließt sich Initiative an

Die Stadt Wassenberg will das Tempo in der Innenstadt drosseln. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Wassenberg Die Stadt Wassenberg hat sich der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ angeschlossen. Das teilt das Rathaus nun mit.

Nachdem der Rat der Stadt Wassenberg dies in seiner Sitzung am 10. Februar einstimmig beschlossen hatte, konnte der Beitritt zwischenzeitlich vollzogen und veröffentlicht werden. Die Initiative mit ihrer Geschäftsstelle bei der Stadt Leipzig ist ein formloser Zusammenschluss deutscher Städte, die sich zur Notwendigkeit einer Mobilitäts- und Verkehrswende bekennen mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Städten zu erhöhen. Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen wird dabei als integrierter Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes und einer Strategie zur Aufwertung der öffentlichen Räume angesehen.