Teambildungs-Tag für Musiker : „Eintracht“ Birgelen stärkt das Gemeinschaftsgefühl

Birgelen Eine Olympiade auf dem Schulhof der Grundschule Birgelen brachte Musiker aus drei Ensembles näher zusammen.

Durch intensive Nachwuchsarbeit haben sich im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Ensembles gebildet, „da wird es manchmal zur Herausforderung, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Eintracht zu schaffen“, so Michelle Kämpfer. Im Sommer hatte der Verein ein Inklusionsprojekt gestartet: Die Music Kids konnten zu den Proben des Jugendorchesters und die Mitglieder des Jugendorchesters zu den Proben des großen Orchesters kommen und dort mitspielen. So konnten sie einen Einblick in die Arbeit des Ensembles auf der jeweils höheren Schwierigkeitsstufe gewinnen und dabei andere Musiker kennenlernen. Der Teambildungs-Tag diente nun dazu, auch ohne Instrumente die Kameradschaft untereinander zu stärken.