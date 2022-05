Kriminalpolizei ermittelt : Taxifahrer in Wassenberg geschlagen und getreten

Wassenberg Die Tat ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt, ob diese Tat mit weiteren in Wassenberg und Birgelen im Zusammenhang stehen.

Ein 63 Jahre alter Taxifahrer aus Wassenberg war am Samstag, 21. Mai, 2.45 Uhr, mit seinem Taxi mit HS-Kennzeichen auf der Erkelenzer Straße in Richtung Unterstadt unterwegs. In Höhe des zentralen Omnibus-Bahnhofes bemerkte er zwei männliche Personen am rechten Fahrbahnrand, berichtet die Polizei .

Einer der beiden warf kurz vor dem herannahenden Taxi einen Gegenstand auf die Fahrbahn. Der Taxifahrer bremste und hielt an. Als er ausstieg und fragte, was das solle, wurde er verbal beleidigt, dann schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Als der Wassenberger versuchte, sich zu wehren, kam der andere Mann dazu und schlug ihn ebenfalls mit der Faust. Anschließend traten sie ihm gegen die Beine, sodass er zu Boden stürzte. Beide Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Ob es einen Zusammenhang gibt mit den in derselben Nacht begangenen Sachbeschädigungen, ermittelt die Polizei, denn in der Nacht von Freitag, 20. Mai, auf Samstag, 21. Mai, kam es in Wassenberg und Birgelen zu acht Sachbeschädigungen an Pkw. Die Tatorte lagen in Wassenberg in der Hangstraße, Burgstraße, Roermonder Straße sowie der Erkelenzer Straße, in Birgelen in der Straße Unter den Eichen. In allen Fällen wurden entweder die Außenspiegel beschädigt oder das Fahrzeug mit Graffiti besprüht. Die Kriminalpolizei ermittelt.