Liberale in Wassenberg haben nominiert : Sven Müller-Holtkamp kandidiert für FDP als Bürgermeister

Sven Müller-Holtkamp vor dem Wegberger Rathaus. Er wohnt jetzt in Orsbeck und tritt in Wassenberg als FDP-Bürgermeisterkandidat an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Der Verwaltungswirt ist für die Liberalen der richtige Bewerber. Alle Wahlbezirke sind mit FDP-Vertretern besetzt.

Der Ortsverband der FDP Wassenberg registrierte zu seinen Vorstandswahlen erfreut das große Interesse der Mitglieder, die zahlreich erschienen waren. Aus dem Landtag wurde Stefan Lenzen, MdL, begrüßt, der die Leitung der Vorstandswahlen übernahm. Susanne Beckers, die bereits mehr als 15 Jahre mit großem Engagement Fraktionsarbeit für die FDP leistet, ließ die Ereignisse der letzten Jahre Revue passieren. Sie stellte heraus, welche positiven Entwicklungen in Wassenberg durch die FDP ermöglicht wurden. In den vergangenen zehn Jahren konnte Beckers als Ortsverbandsvorsitzende zahlreiche Akzente setzen. So war es keine Überraschung, dass sie in Ihrem Amt als erste Vorsitzende einstimmig wiedergewählt wurde, um weiterhin mit vollem Einsatz für Wassenberg tätig zu sein.

Ein weiteres Thema bei der Parteiversammlung war die bevorstehende Kommunalwahl. „Aufgrund des Ausscheidens des amtierenden Bürgermeisters wird 2020 eine sehr wichtiges Wahljahr für Wassenberg. Ab jetzt liegt es in der Hand der Bürger, mit Bedacht einen adäquaten Ersatz zu wählen“, so die Liberalen. Alle Anwesenden waren sich einig, dass nur ein Fachmann dieses Amt bekleiden sollte. Eine Einarbeitung von Quereinsteigern sei zeitaufwändig und schwäche die Entwicklung der Stadt. Somit hat sich die FDP Wassenberg einstimmig entschieden, einen eigenen Kandidaten in den Wahlkampf zu schicken. Mit Sven Müller-Holtkamp war dieser auch schnell gefunden. Der 51-jährige Verwaltungswirt, 2018 von Wegberg nach Orsbeck zugezogen, ist für die FDP die erste Wahl für dieses Amt. Durch seine Tätigkeit unter anderem als stellvertretender Bürgermeister in Wegberg verfügt er über ein enormes Fachwissen in der Kommunalpolitik. Susanne Beckers betonte nochmals, wie wichtig es sei, dass alle Bürger der Stadt Wassenberg die Möglichkeit haben, die FDP zu wählen. Entsprechend erfreulich sei es, dass in diesem Jahr alle Wahlbezirke durch einen Vertreter der FDP besetzt werden können. Nur so bestehe die Möglichkeit, durch eine ausgeglichene Ratsbelegung die Interessen für die Mitbürger zu vertreten. Ziel sei es nicht nur, die zwei Ratssitze zu bestätigen, sondern weiter auszubauen, damit wichtige Entscheidungen schneller und konsequenter umgesetzt werden können. Das für die Kommunalwahl gebildete Wahlkampfteam der FDP Wassenberg nimmt mit großem Engagement die Herausforderung an, das Beste für die Stadt und ihre Bürger anzustreben.