Einkaufen jenseits der Grenze : Abstand halten beim Einkauf im Supermarkt Rothenbach

Der Parkplatz beim Supermarkt in Rothenbach war am Wochenende komplett voll. Der Markt hat geöffnet, Fisch, Pommes und Eis werden nur zum Mitnehmen verkauft. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg/Rothenbach Der am ganzen Niederrhein beliebte Supermarkt Rothenbach jenseits der Grenze hat noch geöffnet. Restaurants und Cafés bleiben in den Niederlanden aber bis 6. April zu.

Auch im Nachbarland gibt es besondere Regeln in Zeiten von Corona. Der im weiten Umland beliebte Supermarkt Rothenbach, an der Grenze gleich hinter Wassenberg, betont auf seiner Facebook-Seite, die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden sei weiterhin offen. Das Geschäft ist zu den gewohnten Zeiten offen. Um den Kunden und dem Personal die größtmögliche Sicherheit gewähren zu können, habe die niederländische Regierung vorgeschrieben, einen Abstand von circa 1,5 Metern einzuhalten. „Um eben jener Überfüllung vorzubeugen, könnte es sein, dass eine begrenzte Anzahl an Kunden gleichzeitig in den Supermarkt darf“, teilt der Supermarkt mit.