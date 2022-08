Im Bergfried in Wassenberg : Streetlight lädt zum Jazz-Hutkonzert

Wassenberg Die Band aus Geilenkirchen wurde im Jahre 2012 gegründet und feiert auch mit dem Auftritt in Wassenberg ihr zehnjähriges Bestehen.

Streetlight 2022 spielt in der Besetzung Thomas Fiedler am Bass, Ansgar Lurweg am Piano, Bernhard Kozikowski am Alt-Saxophon, Paul Antenbrink an der Trompete und „Piti“ Fröschen am Schlagzeug. Alle Musiker haben langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Besetzungen in der Musikszene. Ein Hauptanliegen ist es, im lokalen Umfeld im Kreis Heinsberg gute Jazzmusik zu etablieren. Streetlight spielt pro Jahr mehrere ausgewählte Auftritte – etwa in Geilenkirchen beim After-Work-Markt oder zuletzt trotz der schwierigen Corona-Zeit im Sommer 2020 auf dem Erkelenzer Marktplatz. Beim NEW-Musiksommer im Kreis Heinsberg war Streetlight schon mehrfach zu Gast, ebenso in Erkelenz bei der Oldtimer-Rallye im Jahr 2014 oder bei den Weinfesten in Kaulhausen in den Jahren 2018 und 2019. Darüber hinaus spielte Streetlight als lokale Band bei der ersten Erkelenzer Jazzveranstaltung im Sommer 2016 „Jazz on Top“ in der Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz über den Dächern der Stadt.