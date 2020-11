Bauarbeiten in Wassenberg : Straßenumbau früher fertig

Hallo Redaktionsteam… Die Arbeiten an der Graf Gerhard Straße - Patersgraben - Parkstraße schreiten voran… Heute Morgen wurde damit begonnen die erste Schicht aufzubringen. In den letzten Tagen wurde die Randsteine für die neue Verkehrsführung gelegt. Straßenumbau früher fertig Wassenberg (aha) Der Umbau des unteren Teilstücks der Graf-Gerhard-Straße geht dem Ende entgegen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung kann die Fahrbahn, sofern das Wetter mitspielt, Ende nächster Woche (20. November) für den Verkehr freigegeben werden. Damit sei die Maßnahme allerdings noch nicht fertiggestellt, denn anschließend sind im Bereich der Kreuzung Patersgraben/Graf-Gerhard-Straße/Parkstraße noch Pflasterarbeiten und letzte Arbeiten an den Nebenanlagen auszuführen. Dann folgen noch Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen. Abgeschlossen wird die Straßenausbaumaßnahme mit den Pflanz- und Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Grünflächen und Pflanzbeete. Die Verwaltung freut sich, dass die Maßnahme, trotz der unerwartet notwendigen Instandsetzungsarbeiten an einer Gasleitung, die zu einigen Tagen Zeitverzögerung führten, dennoch rund sechs Wochen früher fertiggestellt sein wird, als im ursprünglichen Bauzeitenplan vorgesehen. Foto: Uwe Heldens