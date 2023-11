Straßenausbau in Wassenberg Kurze Straße wird Fahrradstraße

In der Hauptsache geht es aber darum, dass in der Straße im Verlauf der Baumaßnahmen eine Fahrradstraße realisiert wird. Das nahmen die Anwohnerinnen und Anwohner in der Infoveranstaltung übrigens wohlwollend zur Kenntnis. Dies, so fügte Fachbereichsleiter Dominik Hilgers noch hinzu, bedeute in baulicher Hinsicht nicht viel, doch für die Anwohner heißt das im Klartext: Wegen der Ausweisung als Fahrradstraße ergibt sich automatisch die Anordnung Tempo 30. Auch damit können sich die Bürgerinnen und Bürger anfreunden, fragten sogar nach, ob sich die Fahrradstraße deshalb bis zum früheren Restaurant Tante Lucie verlängern ließe, denn das Empfinden sei, zu schnelles Fahren von Autos wahrzunehmen.