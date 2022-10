OnAir aus Berlin : Stimmmagie in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg

Stimmmagie in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg

Wassenberg Die fünfköpfige A-Capella-Band OnAir aus Berlin, die unter anderem aus „The Voice“ bekannt ist, verzauberte das Publikum in Wassenberg.

Viel ehrgeiziger als mit einem Queen-Cover kann wohl kein Konzert beginnen, doch genau so startete die Berliner A-cappella-Band OnAir im Forum der Betty-Reis-Gesamtschule in ihr aktuelles Programm „Vocal Legends“. Das Programm ist eine Verneigung vor den großen Stimmen der Rock- und Popgeschichte, den „vokalen Helden unserer Zeit“, wie es Bandmitglied Patrick Oliver ausdrückte.

Das Publikum wurde von Beginn an mitgerissen und klatschte zum Beat von „Radio Gaga“; auf „Adventure of a Lifetime“ von Coldplay folgte gleich das unverfehlbare Clavinet-Intro zu Stevie Wonders „Superstition“, das für einige Lacher im Saal sorgte. In abgestimmten Outfits präsentierten sich die studierten Musiker aber nicht nur gesanglich als eine Einheit: Patrick Oliver (Bariton und Percussion), Jennifer Kothe (Sopran), André Bachmann (Tenor), Marta Helmin (Sopran) und Kristofer Benn (Bass) führten auf der Bühne ungezwungene Gespräche, jeder bekam Gelegenheit, das eigene musikalische Steckenpferd im besten Licht zu präsentieren und auch einmal neue Dinge zu wagen. Die Arrangements schreiben Oliver, Bachmann und Kothe selbst – besonders wichtig, so sagten die Sänger, sei bei der Auswahl der Songs der eigene emotionale Bezug zu ihnen.