Oberstadt in Wassenberg : Sternsinger bilden großen Youtube-Chor

Ein Sternsinger trägt eine Krone. Auch wenn das vertraute Singen der Sternsinger vor der Haustüre entfällt, brauchen Bewohner der Oberstadt auf den traditionellen Segensspruch C+M+B für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) auf ihrer Haustür nicht zu verzichten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wassenberg Zum Jahreswechsel ziehen corona-bedingt keine Heiligen drei Könige von Haus zu Haus in der Wassenberger Oberstadt. Dennoch sind die Sternsinger digital aktiv und laden zu Spenden fürs Therapiehaus-Projekt von Pater Tanye in Ghana ein.

Viele liebgewonnene Traditionen müssen in Corona-Zeiten pausieren – oder man macht sich Gedanken, wie man sie in veränderter Form aufrechterhalten kann. Da sind Kreativität und nicht zuletzt auch Organisationstalent gefragt. Beides beweisen derzeit die Sternsinger der Wassenberger Oberstadt, in der der christliche Brauch seit Jahren besonders große Resonanz erfährt. Auf rund 80 Kinder und Jugendliche ist der Sternsingerkreis in den vergangenen Jahren angewachsen, berichtet Ruth Kremers vom Organisationsteam. Auch ein besonders engagiertes rund zehnköpfiges Organisationsteam bereitet stets schon ab Herbst die anstehende Kampagne vor, und auch die Sternsinger treffen sich vorher zum gemeinsamen Basteln der Kronen und stimmen sich mit Gesang auf die Aktion ein.

In diesem Jahr fand der Austausch des Organisationsteams weitgehend digital statt. „Wir waren uns schnell einig, dass wir unter den aktuellen Umständen auf das traditionelle Von-Haus-zu Haus-Gehen verzichten. Aber wir wollten eine Alternative bieten, die die Gemeinschaft wach hält und mit der wichtigen alljährlichen Sternsinger-Spendenaktion verbunden wird“, sagt Kremers. Es entstand die Idee zu einem Materialpaket, das jetzt alle aktiven Sternsinger erhalten werden. Darin werden sie eingeladen, sich beim Singen des Lieblings-Sternsingerliedes per Video aufzunehmen und das dann ans Organisationsteam zu schicken. Ein Informatikstudent aus dem Organisationsteam erstellt aus all dem dann das Video eines großen Gemeinschaftschores, das auf Youtube abrufbar sein wird. Auch das beliebte Sternsinger-Armband, das in diesem Jahr mit dem Motto „Segen bringen, Segen sein“ beschriftet ist, liegt dem Paket an die Sternsinger bei, dazu ein Weihnachtsgruß und eine Einverständniserklärung der Eltern, dass ihre Sprößlinge an der Aktion teilnehmen dürfen.

Die alternative Sternsingeraktion in St. Mariä Himmelfahrt: Grußkarte, Namensbändchen und Brief werden kontaktlos an Haushalte verteilt. Foto: Pfarre Wassenberg-Oberstadt

Info Wer macht noch mit beim Chorvideo? Kontakt Nicht nur die bislang schon aktiven Sternsinger sind eingeladen, beim Youtube-Video des großen Sternsingerchores Wassenberg mitzumachen. Alle Interessierten können Handyvideos schicken. Mehr dazu samt Anleitung gibt es auf der Homepage des Sternsingerchrores. www.sternsinger-oberstadt.de

Über 500 Informationsflyer verteilt das Organisationsteam nach Weihnachten an die Oberstädter Haushalte, nicht nur mit dem Hinweis auf den Sternsingerchor im Internet, sondern auch auf die Spendenkonten der aktuellen Sternsingeraktion. Die Spenden werden je zur Hälfte den zentralen aktuellen Sternsinger-Projekten des Kindermissionswerks in der Ukraine zugute kommen und der Ghana-Hilfe von Pater Gerald Tanye, der bekanntlich etliche Jahre als Pfarrer in Wassenberg wirkte, und seit 2016 in Berlin lebt und arbeitet. „Der Kontakt unserer Kirchengemeinde zu Pater Tanye ist nach wie vor eng, er ist auch immer mal wieder zu Gast in Wassenberg“, sagt Ruth Kremers. Aktuell sollen die Spenden einem Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche in Tanyes Heimatland zugute kommen. Kindern aus armen Familien, die Gliedmaßen verloren haben oder behindert sind, werden dort Prothesen angepasst und zur Verfügung gestellt, verbunden mit Reha-Maßnahmen, berichtet Ruth Kremers. „Meine Schwester hat als Medizintechnikerin in dem Zentrum gearbeitet und ist von dem beispielhaften Projekt begeistert.“

Natürlich freut sich die Sternsingeraktion auch über Spenden von Wassenberger Firmen. Als beispielhaft lobt Kremers das Engagement des Restaurants Burg Wassenberg, das einen Euro pro Essen-Bestellung der Aktion stiften will.