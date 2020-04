Stayhome-Festival : Wassenberg bietet Livemusik für die Couch

Wassenberg Ab Freitag gibt es per Livestream kurze Konzerte direkt ins Wohnzimmer. Den Anfang macht eine Australierin.

An Live-Konzerte mit Publikum ist in der aktuellen Zeit nicht zu denken. Nachdem zahlreiche Künstler in den vergangenen Wochen bereits Online-Konzerte streamten, zieht jetzt auch die Stadt Wassenberg nach: Ab sofort liefern die Kunst-, Kultur- und Heimatpflege der Stadt mit dem Stayhome-Festival in regelmäßig Livemusik im Internet direkt auf die Couch.

Den Anfang macht die Australierin Coby Grant, die normalerweise in Deutschland wohnt, derzeit aber windige Grüße aus Perth vom anderen Ende der Welt schickt. Die Solokünstlerin mit der sanften Stimme tourte mit ihrer Akustikgitarre in den vergangenen Jahren durch Europa. Bekanntheit erlangte sie 2018 in der ProSieben-Musikshow „The Voice of Germany“. Aus Mannheim spielt anschließend Rockmusiker und Musical-Schauspieler Sascha Krebs. Krebs ist Frontmann der Queen-Coverband The Queen Kings. Für das Queen-Musical „We Will Rock You“ schlüpfte er in 1200 Shows in vier verschiedene Hauptrollen. Auch beim Wacken-Festival trat er schon auf. Wer darüber hinaus spielt, ist noch nicht bekannt.