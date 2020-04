Umgestaltung in Wassenberg : Auf der Graf-Gerhard-Straße wird gebaut

Wassenberg Ein genauer Zeitplan sei in Corona-Zeiten kaum möglich, sagt die Stadtverwaltung. Mit mehreren Monaten sei aber zu rechnen.

Als erstes wird nun eine provisorische Fahrspur angelegt. Während der Arbeiten soll so die Ortsdurchfahrt stadteinwärts aus Richtung Orsbeck und weiter über die fertige Einbahnstraße der oberen, vor zwei Jahren bereits umgestalteten Graf-Gerhard-Straße möglich bleiben, dennoch wird auf der L117 auch eine Umleitung über die B221n/Umgehung angezeigt. Im späteren Verlauf der Arbeiten werde dann allerdings auch eine zeitweise Vollsperrung unvermeidlch sein, kündigt Darius an.

Die Straßengestaltung, die der Kanalerneuerung folgt, wird sich in Struktur und Materialeinsatz dem fertigen Teilstück anpassen. Dazu gehören breitere, barrierefreie Gehwege mit mehr Grün- und Aufenthaltsbereichen, Parkplätze und eine völlige Neugestaltung des Vorplatzes am Wohn-/Geschäftshaus Ecke Parkstraße. Eine bisherige Brachfläche beim Arztpraxishaus wurde von der Stadt erworben. Sie will darauf zusätzliche Parkmöglichkeit schaffen. Die Bushaltestellen werden aus Sicherheitsgründen bewusst gegenüber angelegt, eine verengte Fahrbahn soll ein Überholen der haltenden Busse unmöglich machen. Ein kleiner Kreisel in Höhe Brühlstraße wird den Beginn des verkehrsberuhigten Bereichs markieren.