35.000 Kilometer zurückgelegt Wassenberg ehrt erfolgreiche Stadtradel-Teams

Im Mai dieses Jahres hatte sich die Stadt Wassenberg nach erfolgreicher Teilnahme in den vergangenen Jahren wieder an der Initiative Stadtradeln beteiligt. In den drei Aktionswochen wurden rund 35.000 Kilometer von 12 Teams mit 160 Radelnden zurückgelegt. Bürgermeister Marcel Maurer zeigte sich zufrieden über die rege Teilnahme und dankte allen Beteiligten, die mit ihrer Teilnahme aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung gesetzt haben.