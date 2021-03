Stadtfinanzen in Wassenberg : Pandemie beim Haushalt im Blick

Wassenberg Dank solider Finanzplanungen ist die Stadt Wassenberg nicht massiv von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Die Stadt kann nach wie vor mit positiven Zahlen rechnen.

Die Gründe für die Ergebnisentwicklung liegen einerseits in der veränderten Darstellung des Ergebnisses gemäß dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz. Darius betont: „Hiernach ist eine durch die Pandemie bedingte zusätzliche Belastung des Haushaltes in Höhe von 0,92 Millionen Euro nicht mehr Teil des ordentlichen Jahresergebnisses.“ Ohne die rechnerische Isolierung des Mehrbelastungen der Pandemie würde der Jahresüberschuss nur bei rund 0,5 Millionen Euro liegen – also unterhalb der Jahresplanung. Größten Anteil an isolierten Belastungen haben Ertragsausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei sonstigen Steuern und Gebühren, dagegen haben sich jedoch Erträge aus der Gewerbesteuer stabiler entwickelt. Insgesamt, und das war auch schon in der Ratssitzung am 4. Februar klar geworden, bleibt die Ergebnisentwicklung des Haushaltes weites stabil.