Stadt Wassenberg zeichnet Ehrenamtler aus : Heimatpreis würdigt ehrenamtliches Engagement

Wassenberg Ehrenamtliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Die Stadt Wassenberg hat dazu nun den Heimatpreis vergeben. Ausgezeichnet wurden der Heimatverein sowie drei besondere Engel aus Birgelen.

Auf Platz eins, der mit 3000 Euro dotiert ist, kam der Heimatverein Wassenberg. Das Projekt „Ich lerne meine Heimat besser kennen – Stadtrundgang Oberstadt“ überzeugte die Jury: „Dem Heimatverein gelingt es seit Jahren in vorbildlicher Weise, ein Bewusstsein für Heimatverbundenheit in Wassenberg zu schaffen und Heimat für die Menschen in Wassenberg erlebbar zu machen. Das vom Rat der Stadt Wassenberg prämierte Projekt ist dabei nur ein besonderes Beispiel dafür, wie das lokale Erbe der Stadt erhalten und die Verwurzelung der Menschen in Wassenberg durch den Heimatverein gestärkt werden.“