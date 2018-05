Wassenberg: St. Georg: ein Graf als Kirchenstifter

Wassenberg Kein Bischof, sondern ein Adliger, Graf Gerhard, war 1118 Gründer der Wassenberger Kirche St. Georg, die in diesem Jahr 900-jähriges Bestehen feiert. Eine Ausstellung und ein Pfarrfest verdeutlichen die Verbindung von Kirche und Burg.

Die Propsteikirche St. Georg Wassenberg feiert in diesem Jahr den 900. Jahrestag ihrer Gründung durch Graf Gerhard IV. - ein Jubiläum, das ausstrahlt auf die Region. Denn die Gründungsurkunde nennt zugleich etliche Orte und Kirchen der Region zum ersten Mal, die damit auch Grund zum Feiern haben, wie etwa Wildenrath. Heimatvereinsvorsitzender Sepp Becker, der sich mit Mitstreitern um das Pfarrarchiv kümmert und auch eine Ausstellung zum Kirchenjubiläum im September vorbereitet, hat bereits etliche großformatige Fotokopien der Gründungsurkunde verschicken müssen, so etwa auch nach Breyell (Stadt Nettetal) im Kreis Viersen. "Das Dekanat Wassenberg war zur Gründungszeit eines der größten im weiten Umkreis", sagt Becker, "es umfasste nicht nur das heutige Erkelenz, sondern reichte weit darüber hinaus bis nach Venlo."

Dabei ist die Gründungsurkunde im Archiv von St. Georg gar nicht das Original, sondern eine Abschrift. Das Original, das verschollen ist, war nämlich schon 145 Jahre nach seiner Abfassung offenbar so beschädigt und unleserlich, dass der Bischof von Lüttich gestattete, den Inhalt zu übertragen. Dies überließ er einem "Magister Renerus" aus Tongeren, der der Abschrift auch gleich eine Erläuterung beifügte, die ebenfalls - mit der erneuerten Urkunde verbunden - erhalten ist. Renerus hatte bei einer Visitation von St. Georg im Bischofsauftrag die verrottete Urkunde für nicht mehr tauglich befunden und die vom Bischof später beglaubigte Kopie angeregt. "In der Sorge, aus dem Untergang dieser Urkunde könnte jener Kirche Unrecht und Gefahr entstehen, haben wir jene Urkunde erneuern und ihren Inhalt Wort für Wort übertragen lassen", schreibt Renerus im Jahr 1263. Um dann mit dem Urkundentext des Grafen vom 30. September 1118 zu beginnen.

Aachener Domchor Der Spitzenchor gibt am Sonntag, 17. Juni, 15 Uhr, ein Konzert in St. Georg. Thema: "Psalmenklänge europäischer Kathedralen".

Übersetzt aus dem Lateinischen gibt Gerhard darin "sämtlichen gläubigen Söhnen der heiligen Mutter Kirche kund, daß ich, Graf Gerhard, auf meinem Besitztum Wassenberg eine Kirche erbaut habe zu Ehren der heiligen Gottesmutter Maria und des heiligen Märtyrers Georg zum Heil meiner Seele, sowie meines Vaters und meiner übrigen Vorfahren. Sie wurde von dem ehrwürdigen Bischof von Lüttich, Herrn Otbert, geweiht. Auf göttliche Mahnung hin habe ich beschlossen, sie aus meinen Gütern zu begaben und auszustatten." Dazu gehörten Gerhards Güter/Kirchen in den später in der Urkunde genannten Orten, darunter neben Birgelen und Steinkirchen Besitztümer in Granterath, Lövenich, Golkrath "und die Kirche von Wildenrath".

Sepp Becker bekräftigt die Darstellung der Regionalhistoriker Heribert Heinrichs, Jakob Broich und Anton Schuffels, der 1911 eine Dissertation über St. Georg schrieb, dass die Gründung einer Kirche durch einen Adligen anstelle des Bischofs eine Besonderheit darstellt, die den Reichtum und Einfluss des Wassenberger Burgherrn in der Großregion markiert. "Der Neubau einer Kirche und mehrerer Stiftsgebäude verschlang bedeutende Mittel, war zeitraubend und arbeitsintensiv", schreibt Heribert Heinrichs in seinem Wassenberg-Buch von 1987. Und er fährt fort: "Leider sind keine Mitteilungen zu uns gekommen, welcher Meister den kunstvoll romanischen Bau entworfen oder großen Vorbildern nachempfunden hat." Die romanische Saalkirche wurde nach 1250 um zwei Seitenschiffe zu einer dreischiffigen Pfeilerbasilika erweitert. Um 1420 wurde der noch heute erhaltene dreigeschossige Turm errichtet. Nur er blieb nach der Kriegszerstörung der gesamten Kirche im Januar 1945 erhalten und wurde in die zwischen 1954 und 1956 neu gebaute, moderne dreischiffige Kirche auf parabelförmigem Grundriss nach Plänen des Rheydter Architekten Alfons Leitl einbezogen. Aus dem Altbau befindet sich heute noch die barocke Kanzel im Turmraum und im Seitenschiff eine gotische "Anna selbdritt"-Plastik. Ob das unter dem Kirchenboden freigelegte Skelett Graf Gerhard III. (gestorben vor 1129) ist, konnte bislang nicht eindeutig belegt werden. Höhepunkt des Festjahres ist am Gründungstag, 30. September, eine Festmesse in der Kirche mit dem Aachener Weihbischof Johannes Bündgens, an die sich ein großes Pfarrfest anschließt. Das besondere Programm, über das noch berichtet wird, bezieht bewusst die Burganlagen und den Bergfried mit ein, betont Propst Thomas Wieners, um die historische Verbindung von Kirche und Burg durch ihren Gründer anschaulich zu machen. Im Mittelpunkt der kommenden Ausstellung im Bergfried wird natürlich die Gründungsurkunden-Abschrift stehen, darüber hinaus werden historische Fotos und Zeitdokumente zu sehen sein.