Zentrale Sportanlage Wassenberg : Sportpark als Leistungsstützpunkt

Über ihr Luftbild der Baustelle des zentralen Sportparks Wassenberg hat Fotografin die Skizze der Planungsgruppe Scheller gelegt. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Die Bauarbeiten an der neuen zentralen Sportanlage Wassenberg gehen voran. Erdarbeiten für beide Sportplätze und die Baseballanlage sind im Gange. Künftig optimale Voraussetzungen auch für Leichtathleten.

Von Angelika Hahn

Mitte kommenden Jahres wird Wassenberg über eine neue komfortable Großsportanlage verfügen. In diesen Hochsommertagen staubt es mächtig zwischen L117 und B221 (Heinsberger Straße) in Orsbeck, die Erdarbeiten für die beiden Sportplätze sind in vollem Gange. Joachim Scheller von der gleichnamigen Planungsgruppe, die mittlerweile von seiner Tochter Marie-Caroline Thom geleitet wird, die auch für die technische Planung des Sportparks verantwortlich zeichnet, ist zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten.

Betriebsamkeit herrscht bei unserem Besuch vor allem auf der Baustelle des künftigen Parkplatzes nahe der Hauptzufahrt an der Bundesstraße 221. Hier stehen in Kürze Asphaltierungsarbeiten an. Im Hintergrund Richtung Weilerstraße Orsbeck zeigt sich der bisherige Fußballplatz längst nicht mehr grün, sondern als braunes Rechteck; der Rasen wurde abgeschoben. Ersetzt wird er noch vor dem Winter durch einen Kunstrasenplatz, der hauptsächlich dem Fußball zur Verfügung stehen wird.

Info Baugebiet zur Refinanzierung Geplant Zügig erschlossen werden soll ab etwa April nächsten Jahres das Baugebiet Wingertsberg im Bereich des früheren Wassenberger Sportplatzes, das auch zur Refinanzierung des Sportparks beiträgt. Geplant sind dort 15 Grundstücke zwischen 900 und 2500 Quadratmeter Größe, das Bebauungsplanverfahren soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

2,5 Meter Höhenunterschied müssen zum künftigen zentralen Multifunktions-Sportplatz mit Leichtathletik-Bahnen, Wurf- und Sprunganlage und einem mittigen Naturrasenfeld, das im Herbst eingesät werden soll, überwunden werden, denn das Gelände Richtung B221 liegt erheblich tiefer. Die Abbruchkante ist derzeit besonders deutlich sichtbar. Als nächstes stünden nun die Arbeiten für die Versorgungsleitungen an, sagt Scheller. Den Niveauunterschied im Gelände werden später eine Tribünenanlage samt Stadionhaus überbrücken, für die im Herbst Baubeginn sein soll, aktuell laufe der Bauantrag, informiert Scheller.

Noch viel Fantasie braucht der Betrachter derzeit auch, um sich im Zwickel an der Einmündung von Land- und Bundesstraße angesichts diverser Erdhügel die künftige Baseballanlage vorzustellen. Fertig ist mittlerweile dagegen der Lärmschutzwall, der die Sportanlage vom künftigen Orsbecker Neubaugebiet abschottet, dessen Grunderschließung in vollem Gange ist. Eine begrünte Gabionenwand (Steinkörbe) wird das Neubaugebiet zur Bundesstraße hin abschirmen, nach der Submission kann wohl im Herbst Baubeginn dieses Lärmschutzes sein, schätzt Scheller. Als erstes wurde übrigens der Myhler Bach verlegt, der später in einem Grünzug den Sportbereich umfließt. Bekanntlich wurde auf die ursprünglich noch geplante Tennisanlage im Sportpark verzichtet. Der Tennisclub wird vorläufig auf seiner bestandsgeschützten Anlage am Wingertsberg bleiben.

Braucht die Stadt, die in jedem Ortsteil Sportplätze hat, die Großanlage? Ja, sagten Stadtrat und Verwaltung einhellig. Die insgesamt 4,9 Millionen Euro, die die Stadt für den Sportpark allein aus Eigenmitteln stemmen muss, seien keineswegs als Luxus anzusehen, sagte Stadtkämmerer Willibert Darius im Frühjahr. Denn vor allem die erfolgreichen Leichtathleten von DJK Wassenberg und SC Myhl hätten in der Stadt keine angemessenen Trainings- und vor allem Wettkampfanlagen, die dem heutigen Stand entsprechen, fügte Hermann-Josef Limburg hinzu, Architekt der Stadtverwaltung und selbst Sportler. Zudem solle der Sportpark auch die Voraussetzungen für einen Leistungsstützpunkt erfüllen, sowohl für Leichtathletik als auch für Baseball.

Auf 33.074 Quadratmetern entsteht die Anlage zwischen Weilerstraße und Heinsberger Straße (B221) entlang der L117. Das ebenfalls neu entwickelte angrenzende Wohngebiet umfasst 21.816 Quadratmeter.