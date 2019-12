Wassenberg : Spende für die Kindergruppe „Schatzsucher“

Wassenberg St. Marien Schützen Oberstadt und Hofladen Clahsen Myhl unterstützen Kindergruppe.

Mit einer Geldspende in Höhe von 750 Euro überraschten die Mitglieder der St. Marien Schützenbruderschaft Wassenberg-Oberstadt Leo Barten und Peter Kohlen sowie Thea Clahsen vom Hofladen Clahsen im Wassenberger Ortsteil Myhl jetzt das Team der Schatzsucher.

Beim Martinsfest im November wurde in geselliger Runde Glühwein und Kakao verkostet. Der Erlös kommt in diesem Jahr den trauernden Kindern und Jugendlichen zugute, die nach dem Tod von nahen Angehörigen in der Kindergruppe „Schatzsucher“ des Ökumenischen Hospizdienstes „Regenbogen“ begleitet werden. Musikalisch wurde der Abend vom Trommlercorps und Musikverein begleitet, die das gesellige Beisammensein gestalteten. Herzlich bedankte sich das Schatzsucher-Team bei den Schützen und Thea Clahsen für die gelungene Überraschung.