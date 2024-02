SPD Wassenberg mit neuem Projekt Politische Teilhabe mal anders

Bei „Mitmulle – Mitwirke“ gehe es besonders darum, so Eichberg, dass man den Leuten signalisiere, dass sie mit ihren Belangen und Wünschen an die Fraktionsmitglieder herantreten können. Die stellvertretende Vorsitzende Heike Simons fügte hinzu: „Häufig sehen die Leute die Politik nur an den Wahlkampfständen“, dass die Partei allerdings das ganze Jahr über für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt zu erreichen ist, wissen die meisten gar nicht. Das wolle man mit dem neuen Bürgerdialogformat ändern: In der Kneipe oder in anderen Gaststätten sei die Hürde, Probleme und Forderungen anzusprechen, nicht so groß, man komme besonders leicht in Kontakt, betonte Natalie Krings von der SPD Wassenberg.