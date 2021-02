Kommunalpolitik in Wassenberg : SPD fordert Lüftungsanlagen

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt will Lüftungsanlagen für Schulen und Kitas. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wassenberg Die Wassenberger Ratsfraktion der Sozialdemokraten stellt wieder Antrag. Die Stadt Wassenberg solle in Sicherheit der Kinder investieren, heißt es unter anderem in dem Schreiben an Bürgermeister Marcel Maurer.

In die Sicherheit der Kinder investieren, das fordert die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wassenberg in einem Antrag. Konkret wollen die Sozialdemokraten Lüftungsanlagen für Schulen und Kindertageseinrichtungen als nachhaltige Lösung. In den Blick rückt die Partei den Vorstoß von Landrat Stephan Pusch, der betonte, dass Schulen wieder öffnen müssen.

Bereits im November hatte die SPD dieses Ziel formuliert, es fand aber nur wenig Unterstützung. Unter anderem Lüftungsanlagen würden in dieser Jahreszeit Abhilfe schaffen, erklärt Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann vor dem Hintergrund, dass erste Öffnungen bereits in Vorbereitung sind. „Da sollte auch Wassenberg tun und nicht ans Sparen denken, sondern in die Sicherheit der Kinder investieren“, erläutert Fraktionsvorsitzende Raja Schiffmann weiter.