Genuss und Unterhaltung in Effeld : Spargelfest bleibt Besuchermagnet

Beim Spargelfest in Effeld hat Chefkoch Norbert Schmitz alles im Griff. In der Küche im Bürgerhaus wurden verschiedene Spargelgerichte gezaubert. Unter seiner Anleitung waren bis zu zwölf Helfer gleichzeitig tätig. Foto: Ruth Klapproth

Effeld Feinste Spargelküche, bunter Straßenmarkt und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm lockten zum 36. Effelder Spargelfest.

Auf ihren Spargel sind die Effelder zurecht stolz, schließlich ist er in der ganzen Region bekannt. Einmal im Jahr wird er im ganzen Dorf dann mit einem bunten Fest gefeiert. Am Himmelfahrtstag, dem Vatertag, geht es traditionell hoch her. Von Tradition kann man schon lange sprechen beim Fest rund um das „weiße Gold“: Auf 36 Auflagen können die Organisatoren nun stolz zurückblicken.

Im Mittelpunkt: Spargel in verschiedenen Varianten. Viele Besucher zog es in die Spargelküche im Bürgerhaus, wo der Chefkoch des Festkomitees, Norbert Schmitz, mit seiner mehr als zehnköpfigen Truppe Spezialitäten aus Spargel zubereitete. Schnell musste man sein, um etwa Spargelsuppe, Spargel mit Kartoffeln und Braten oder Spargelsalat kosten zu können, denn nach rund zwei Stunden hieß es aus der Küche bereits: „Ausverkauft!“ Besonders beliebt bei den Verkostenden waren Spargelsalat und Spargelröllchen.

Info Adler Effeld und Trommlerkorps Organisation Seit 1984 besteht das Effelder Spargelfest, 1989 übernahmen das Trommler- und Pfeiferkorps Effeld sowie der SV Adler Effeld die ehrenamtliche Organisation. Angebot Seither wurde das Angebot immer weiter verbreitert: der Straßenmarkt umfasst jährlich rund 150 Stände, es gibt für Kinder verschiedenen Attraktionen, und das Bühnenprogramm mit regionalen Stars rundet die Veranstaltung ab.

Der Straßenmarkt in den umliegenden Nebenstraßen umfasste in diesem Jahr rund 150 Stände. „Die Aussteller kommen teilweise aus der Region, manche fahren aber auch ungefähr 200 Kilometer weit, um am Spargelfest teilzunehmen“, erzählte Mitorganisator Markus Peggen. Ebenso verhält es sich mit den Besuchern, das Spargelfest ist seit Jahrzehnten ein regelrechter Besuchermagnet. Während manche tatsächlich zum ersten Mal dort waren, hieß es von anderen Besuchern: „Wir kommen jedes Jahr hierher, um die Spargelgerichte zu probieren. Hinterher muss dann natürlich noch das ein oder andere Kilo für zu Hause mit“.

Auf dem Straßenmarkt gab es einiges zum Stöbern. Von Schmuck, Kleidung und Lederwaren über Haushaltswaren und Backutensilien bis zu Deko fanden die Besucher sämtliche Waren vor. Die kleinen Besucher freuten sich unterdessen über Hüpfburg, Kinderkarussell und Co. Außerdem lockten weitere kulinarische Leckerbissen, von Süßwaren bis zu Herzhaftem an den Grillständen.