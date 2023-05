Party in Effeld und Birgelen Vatertag ist Feiertag

„Vatertag ist Waldfesttag“ heißt es seit über 40 Jahren an Christi Himmelfahrt in Birgelen. Bei strahlendem Sonnenschein startete auch in diesem Jahr die traditionelle Vatertagsause am Hoverberg im örtlich gelegenen Wald. Die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Birgelen und die Mitglieder des Musikvereins Eintracht Birgelen organisierten auch in diesem Jahr das Fest für jedermann. Nach dem Gottesdienst am Vormittag knusperte bereits zum traditionellen Frühshoppen das erste Grillfleisch auf dem Grill und die Birgelener schöpften die ersten Kellen Erbsensuppe aus dem Kessel der Feldküche.