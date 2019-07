"Soul, Food and Music" in Wassenberg : Sommerabend überzeugt mit viel Seele

„Miss She and the coconuts“ begeisterten beim ersten „Soul, Foot and Music“-Event in einer lauen Sommernacht auf dem sehr gut besetzten Roßtorplatz die Besucher. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Zum ersten Mal fand die „Soul, Food and Music“-Veranstaltung statt: Dank erstklassiger Musik und vieler kulinarischer Angebote stieß das neue Konzept auf eine sehr große Resonanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kathrin Boehme

Das Gelände rund um den Roßtorplatz in Wassenberg hat auch im Normalzustand einen besonderen Charme, der sich während „Soul, Food and Music“ jedoch gleich vervielfachte. Mit Livemusik auf einer Bühne und fünf Food-Trucks zusätzlich zu den ansässigen Gastronomen wurde für eine entspannte Atmosphäre gesorgt, die viele Besucher für sich nutzten.

„Nachdem es fast 20 Jahre lang hier die Rock-Pop-Oldie-Nacht gab, wollten wir etwas Moderneres für die ganze Familie aufbauen“, erklärt Veranstalterin Annika Schmitz von der Wassenberger Kunst-, Kultur- und Heimatpflege gGmbH, „unser Ziel ist es, heute Abend das Sommergefühl einzufangen“. Die Sorge, dass es aufgrund der Rekordtemperaturen zu heiß für das neue Event werden könnte, stellte sich als unbegründet heraus: Die Plätze vor den Gastronomen waren voll besetzt, zwischen Stehtischen und der Bühne standen die Besucher beinahe gedrängt – dennoch blieb vor der Bühne genug Platz zum Tanzen, was einige Zuschauer bereits nach den ersten beiden Liedern von „Miss She and The Coconuts“ für sich zu nutzen wussten.

Info Das sind Miss She and The Coconuts Band „Miss She and The Coconuts“ sind Steffi Heym (Gesang), Ujo Hearing (Gitarre), Roland Rossini (Bass) und Tom Tomsen (Schlagzeug/Cajons). Gründung Die Band aus Erkelenz hat sich im Mai 2015 gegründet. sheandcoconuts@t-online.de

Die vierköpfige Cover-Band gab über drei Stunden lang eine Fülle von aktuellen Popliedern bis hin zu Klassikern zum Besten, wobei jedes Stück dem souligen und mitreißendem Charakter von „Miss She and the Coconuts“ angepasst war. Die ausdrucksstarke Gesangsstimme von Steffi Heyms sorgte für viel Zwischenapplaus. Auch diejenigen, die nicht sofort vor der Bühne tanzten, sondern die Musik lieber im Sitzen verfolgten, zeigten sich begeistert und kamen der Aufforderung, mitzusingen, gerne nach. Viele der Besucher kannten „Miss She and The Coconuts“ von vergangenen Veranstaltungen wie der Erkelenzer Musiknacht und kamen, um die Band erneut zu sehen, andere hatten noch nichts von der Gruppe gehört, wollten sich das neue Event jedoch nicht entgehen lassen. „Und das hat sich auch gelohnt“, ist die eindeutige Meinung einer Besucherin.