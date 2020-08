Sommerkino im Wassenberger Parkbad : Ein Wiedersehen mit Freddie Mercury

Zum Start in das erste Wassenberger Sommerkinoprogramm lockte der Film Bohemian Rhapsody 200 Menschen an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Noch bis nächste Woche Sonntag lädt die Wassenberger Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH zum Sommerkino ein. Die Besucher können es sich mit Popcorn und anderen Leckereien in gemütlichen Liegstühlen bequem machen.

Autokino-Atmosphäre in Wassenberg : Höhner, Blötschkopp und Cover-Bands beim „Car-Watch“ am Parkbad

Der Schwanenberger hatte durch seine Lauftreff-Freunde vom Sommerkino im Wassenberger Parkbad erfahren. Den Film aus dem Jahr 2018, mit einem Einspielergebnis von rund 904 Millionen Dollar die bislang finanziell erfolgreichste Filmbiografie, hatte er bereits gesehen, Freundin Daniela, die am Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasium unterrichtet, noch nicht. „Aber auf einer so großen Leinwand, das ist nochmal was ganz Besonderes“, so Queen-Fan Dietmar Heese. Bevor es losging, wurden die 200 Besucher auf eine lange Geduldsprobe gestellt – Serverprobleme. Mit 40 Minuten Verspätung startete „Bohemian Rhapsody“.