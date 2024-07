Wassenberger Sommerakademie Ein Mord im Kuhstall und ein geklauter Bergfried

Ulrich Land ist am Ende des ersten Akademietages angetan: „Der Anfang war schon vielversprechend, es gab viele Ideen, viel Verrücktes. Vor allem von den Figuren konnte man sich schon ein gutes Bild machen.“ Die psychologische Zeichnung der Charaktere ist ihm nämlich besonders wichtig. Die 20 bis 30 Minuten langen Krimistücke der drei Teams, die in dieser Woche entstehen werden, sollen möglichst sechs Rollen haben, sodass jedes Gruppenmitglied mitspielen kann. Die Befürchtung, dass nach dem Dichten in kurzer Zeit noch ein Berg von Fremdtexten auswendig gelernt werden muss, konnte der Dozent allerdings zerstreuen. Jeder darf das Rollenmanuskript in Händen halten. Mehr wäre für eine Akademiewoche auch nicht möglich gewesen, sagt Land. Schließlich sind die ersten drei Tage ganz der Erstellung der „Drehbücher“ gewidmet, dann bleiben noch zwei Tage für die Proben der szenischen Lesung.