Workshop im August in Wassenberg : Sommerakademie mit Poetry Slam

Ulrich Land (gelbes Shirt, hier bei der Sommerakademie des Jahres 2018) leitet den Workshop in Wassenberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Bücherkiste Wassenberg, die VHS und Autor Ulrich Land laden im August ein. Teilnehmer können sich dazu jetzt melden und sich in der Sommerakademie Texte ausdenken.

Gedichte und Geschichten aus der eigenen Feder auf die Bühne bringen – das ist das Ziel der Sommerakademie in Wassenberg, die vom 2. bis 8. August stattfindet. Die Bücherkiste Wassenberg, die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg und Autor Ulrich Land laden dazu ein und rücken so gemeinsam den Poetry Slam in den Mittelpunkt.

„Nach der langen Corona-Durststrecke wollen wir in diesem Jahr die Sommerakademie mit Ulrich Land in Wassenberg fortsetzen. Wir haben uns kurzfristig noch dazu entschlossen, da die Inzidenzwerte sich stabil niedrig entwickelt haben“, sagt Irmgard Stieding für die Bücherkiste. Nach Roman-, Gedicht-, Hörspiel- und Kurzgeschichten-Produktion lautet dieses Mal das Thema Poetry Slam.

„Das Herz erst unter die Feder, dann auf die Zunge legen“, heißt es. Witziges, Nachdenkliches, Schräges, Spannendes, Melancholisches, selbst erfahren oder selbst ausgedacht – in jedem Fall aber in eine eigenwillige Form gebracht, das soll in der Sommerakademie umgesetzt werden. Wenn dies dann auch noch öffentlich präsentiert wird, ist das zwar eine Herausforderung, der Applaus aber auch ein schöner Lohn der ganzen Arbeit.

Die Organisatoren beschreiben: „Vor 20 Jahren war Poetry Slam noch als Phänomen der Subkultur in wilden Clubs und kleinen Kneipen unterwegs. Längst aber sind diese Art Live-Literaturwettbewerbe zum Massenphänomen geworden, gehen auf Bühnen und sind doch jung geblieben.“ Und so werden die selbst verfassten Werke auch in Wassenberg auf die Bühne gebracht und vom Publikum bewertet.

Schon oft fand in Wassenberg diese Sommerakademie mit großem Erfolg statt. Entstanden sind dabei beispielsweise verschiedene Hörspiele, auch ein echter Liebesroman ist dank der Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon aus der Sommerakademie hervorgegangen. Um auch die Auflage 2021 zu erhalten, wird die Präsentation am 8. August aufgenommen werden.

Mindestens sechs, maximal 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bei der Wassenberger Sommerakademie im Naturparktor mitmachen. Sie treffen sich von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, jeweils 9 bis 16 Uhr, im Naturparktor, Pontorsonplatz in Wassenberg. Die Teilnahme kostet 150 Euro pro Person, die Anmeldung bis zum 15. Juli ist möglich unter www.vhs-kreis-heinsberg.de (Kursnummer: 21 H - 2094).