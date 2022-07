Bücherkiste Wassenberg : Viel Blut fließt in der Phantasie

Viel Blut fließt in der Phantasie

Morden kann man mit allem, zumindest in der Phantasie, wie die Teilnehmer der Sommerakademie sehr anschaulich demonstrieren. Foto: Thomas Mauer/THOMAS MAUER

Wassenberg Eine Woche trainieren derzeit Frauen und Männer das Morden – die Sommerakademie hat zum Schreiben eingeladen. Am kommenden Sonntag steigt das große Finale der ambitionierten Schriftstellerinnen und Schriftsteller.

Es lief kein Blut die Wände herab, und es lagen auch keine verstümmelten Leichen in dunklen Ecken. Aber bei „Wasserleichen in Wassenberg“ geschahen finstere und gruselige Greueltaten am hellichten Tag. Zweimal war die Sommer-Akademie coronabedingt ausgefallen, diesmal trafen sich Ambitionierte zum sechsten Mal.