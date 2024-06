In Wassenberg So war's beim Kunst- und Kulturtag

Info

Der Wassenberger Kunstpfad, der neben Skulpturen im Stadtpark und in der Kunstgasse auch Kunst in der Outdoor-Galerie am Alten Freibad zeigt, konnte am Sonntag auch bewandert werden. Des Weiteren bot die Gästeführerin Therese Wasch im Rahmen des „Rendezvous im Garten“ einen Spaziergang durch den Gartenpark an, der am Naturpark-Tor begann.