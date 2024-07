In Wassenberg So war die Sommerakademie

Es wurde blutig, mysteriös, spannend – hinter den Kriminalgeschichten verbarg sich allerdings immer eine gewisse Komik, die die Besucher das ein oder andere Mal zum Schmunzeln oder gar zum Lachen brachte. In Form einer szenischen Lesung – die Vortragenden hatten ihre Textbücher während der Vorführung noch in der Hand, baten die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings darum, so zu tun, „als ob die Textbücher nicht da wären“ – präsentierten die Schauspielerinnen und Schauspieler die Ergebnisse der Sommerakademie.