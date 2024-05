So war der Wassenberger Pflanzenmarkt Gartenzauber mit Musik und Leckereien

Eine gelassen-heitere Atmosphäre über dem Pflanzenmarkt bestätigte denn auch die Feststellungen der Anbieter mit ihren allein schon frühlingshaften Standdächern in rot-weißen Planen, Genuss auch in visueller Hinsicht. Flanieren in der Natur, gestaltet im Pontorsonplatz, umgeben von Judenbruch und Stadtwald, eingebettet in ein Konzept, das wohl auch in die Funktion eines „Luftkurorts“ münden wird.