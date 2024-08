Alte Schätze in Wassenberg So war der Hoftrödel bei der Gräfin

„Die Idee ist entstanden, weil ich so den Keller voll hatte und das Schlimme ist: Der ist immer noch voll“, sagte Heinz Küppers, der die Travestiekunstfigur Henriette von Küppersbusch erschuf, und lachte. Mit langer, braun gelockter Perücke, dem makellos geschminkten Gesicht und der dunklen langen Abendrobe samt Glitzersteinchen empfing Henriette ihre Gäste und schaffte in ihrem Garten einen Ort, an dem jeder und jede willkommen war. „Ich hatte dann immer was anderes zu tun, bis ich mich auf meinen Debüt-Auftritt beim Wassenberger Hutkonzert natürlich prompt verplappert habe“, führt sie weiter aus. Sie kündigte damals an, dass die Gräfin ihre Tore öffnen würde. Sofort hakten die Leute nach, wodurch sich die Idee festigte. Am Ende entstand über den Hoftrödel hinaus ein buntes Programm, das Henriettes Familie und Freunde kräftig unterstützten.