Stadt passt Beleuchtungen an : So spart Wassenberg Energie

Wassenberg Betroffen sind vor allem so genannte Anstrahlungseinrichtungen. Etwa der Bergfried soll nicht mehr angestrahlt werden. Nicht von den Maßnahmen betroffen sind Straßenlaternen – im Sinne der öffentlichen Sicherheit.

In Umsetzung dieser Verordnung sowie in Kooperation mit dem Netzbetreiber NEW nimmt die Stadt Wassenberg die Abschaltung verschiedener Beleuchtungen vor. Hiervon betroffen sind zum Beispiel die Anstrahlungseinrichtungen am Bergfried an der Burg Wassenberg, Bodenbestrahlungen beispielsweise von Bäumen oder Mauerwerken und weitere Illuminationen wie am Roßtor und in weiteren Ortsteilen der Stadt.